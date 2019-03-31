Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко с супругой Юлией Мостовой пришел проголосовать на выборах.

Лидер Гражданской позиции и кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко проголосовал на выборах президента на избирательном участке в Голосеевском районе Киева.

Его супруги Юлии Мостовой не оказалось в списках, поэтому она не смогла отдать свой голос.

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Мостовая рассказала, что голосует на этом участке с 18 лет и еще в пятницу находила себя в списках.

– Мне кажется, что это просто какая-то мелкая шпилька. Попытки просто испортить настроение в этот день. Но просто Толя знает, что в моем случае эта галочка ничего не значит. Я просто с ним была, есть и буду, – сказала она.





















Выборы 2019: Гриценко проголосовал, его супруги Мостовой не было в списках / 5 фотографий

Напомним, в 20.00 Факты ICTV опубликуют первые данные экзит-полла по выборам в Украине 2019.