Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко с супругой Юлией Мостовой пришел проголосовать на выборах.
Лидер Гражданской позиции и кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко проголосовал на выборах президента на избирательном участке в Голосеевском районе Киева.
Его супруги Юлии Мостовой не оказалось в списках, поэтому она не смогла отдать свой голос.
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Мостовая рассказала, что голосует на этом участке с 18 лет и еще в пятницу находила себя в списках.
– Мне кажется, что это просто какая-то мелкая шпилька. Попытки просто испортить настроение в этот день. Но просто Толя знает, что в моем случае эта галочка ничего не значит. Я просто с ним была, есть и буду, – сказала она.
Выборы 2019: Гриценко проголосовал, его супруги Мостовой не было в списках
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Напомним, в 20.00 Факты ICTV опубликуют первые данные
. экзит-полла по выборам в Украине 2019
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