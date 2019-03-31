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Факты / Украина

Выборы 2019: Ляшко показал журналистам свой бюллетень

Кандидат в президенты Украины Олег Ляшко показал журналистам заполненный бюллетень.

Выборы 2019: Ляшко показал журналистам свой бюллетень

Лидер Радикальной партии и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер свой бюллетень после того, как поставить отметку напротив своей фамилии.

В Комитете избирателей Украины отметили, что демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и является нарушением тайны голосования согласно ст.7 закона О выборах президента Украины.

Читайте: Правила и табу: как голосовать на выборах 2019

К слову, на избирательный участок Ляшко пришел со своей супругой Роситой.

Напомним, сегодня в Украине проходят выборы президента 2019. Смотрите онлайн событий на избирательных участках.

Источник: Комитет избирателей Украины

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