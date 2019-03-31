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Факты / Украина / Политика

Выборы 2019: полиция получила 151 сообщение, открыто уголовное производство

По состоянию на 11:00 правоохранители получили 151 сообщение о нарушениях на выборах президента Украины.

Выборы 2019: полиция получила 151 сообщение, открыто уголовное производство

Заместитель директора Департамента коммуникации МВД Виктория Навроцкая сообщила в Facebook, что на 11.00 в правоохранительные органы поступило 151 сообщение о нарушениях на выборах президента.

Начатое одно уголовное производство по ч. 2 ст. 158-2 УК Украины (Фальсификация избирательных документов).

Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой области (21) меньше всего – во Львовской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях (по одному).

Читайте: Выборы 2019 – онлайн

Чаще всего сообщения связаны с незаконной агитацией и фотографированием бюллетеней.

К слову, Факты ICTV рассказывали, как проголосовать на выборах 2019.

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