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Факты / Украина / Политика

Выборы 2019: в Варшаве образовались длинные очереди

В Варшаве (Польша) образовалась большая очередь на избирательный участок.

Вибори 2019

В Варшаве (Польша) началась работа избирательного участка.

С самого утра туда начали сходиться люди, чтобы проголосовать на выборах президента Украины.

Из-за этого на избирательном участке образовалась большая очередь.

Некоторые пользователи соцсетей считают, что очередь больше, чем на некоторых участках в Украине.

Читайте: Экзит-пол – выборы в Украине 2019

К слову, Факты ICTV рассказывали, как проголосовать на выборах 2019.

Фото: Natalia Panchenko

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