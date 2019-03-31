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Факты / Украина / Политика

Выборы 2019: В Украине продолжается подсчет голосов

Закончился первый тур выборов президента Украины, теперь в ЦИК продолжается подсчет голосов.

Выборы 2019: В Украине продолжается подсчет голосов

В 20.00 закончился первый тур выборов президента Украины, теперь в ЦИК продолжается подсчет голосов.

На данный момент в ЦИК обработали 0,57% всех голосов.

Лидирует Владимир Зеленский с показателем 28,09% голосов, далее Петр Порошенко с результатом 16,99%, а Юлия Тимошенко третья с показателем – 16,98%.

Читайте: Первый тур выборов президента в Украине (ОНЛАЙН)

Лидером первого тура президентских выборов по результатам экзит-пола 30,4% стал Владимир Зеленский.

Второе место занял Петр Порошенко, за него проголосовало 17,8% украинцев.

Третьей в президентской гонке, по данным экзит-пола, стала Юлия Тимошенко. Она получила 14,2% голосов.

Напомним, экзит-пол объявил результаты опроса граждан на выборах 2019 в Украине.

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