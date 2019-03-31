Закончился первый тур выборов президента Украины, теперь в ЦИК продолжается подсчет голосов.
В 20.00 закончился первый тур выборов президента Украины, теперь в ЦИК продолжается подсчет голосов.
На данный момент в ЦИК обработали 0,57% всех голосов.
Лидирует Владимир Зеленский с показателем 28,09% голосов, далее Петр Порошенко с результатом 16,99%, а Юлия Тимошенко третья с показателем – 16,98%.
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Лидером первого тура президентских выборов по результатам экзит-пола 30,4% стал Владимир Зеленский.
Второе место занял Петр Порошенко, за него проголосовало 17,8% украинцев.
Третьей в президентской гонке, по данным экзит-пола, стала Юлия Тимошенко. Она получила 14,2% голосов.
Напомним, экзит-пол объявил результаты опроса граждан на выборах 2019 в Украине.