Результаты Национального экзит-пола выборов президента Украины Факты ICTV опубликуют в 20.00.

Результаты Национального экзит-пола выборов президента Украины 2019 будут опубликованы на сайте Факты ICTV ровно в 20.00.

Работу интервьюеров, которые работают в день выборов, в фонде Демократические инициативы оценивают как нормальную.

Приблизительная погрешность Национального экзит-пола не превышает 1,3%, для лидеров президентской гонки – 2,5%, для других кандидатов – 2%.

– Особенности экзит-пола: большой опыт 15 лет, четкая методология, открытость, полностью все анонимно: человек сам заполняет анкету и бросает в ящик. Не финансирует ни одна политсила, а международные организации, в частности фонд Возрождение, ЕС и Канада, – рассказала на брифинге директор Фонда Ирина Бекешкина.

































Выборы 2019. Как проходит национальный экзит-пол / 8 фотографий

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Также сообщается о том, что в селе в Сумской области глава комиссии препятствовала работе интервьюеров и сказала всем на участке не отвечать на вопросы. Эту ситуацию удалось решить.

Кроме этого в Кривом Роге был замечен экзит-пол с символикой одного из кандидатов.

К слову, все информацию про выборы 2019 в Украине онлайн можно прочитать в материале Фактов ICTV.

Фото: Демократические инициативы