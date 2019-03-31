Сегодня украинцы выбирают президента. Первый избирательный участок открылся в Австралии.

Первыми свои голоса начали отдавать граждане Украины в Австралии. В Канберре участок, образованный при посольстве Украины, открылся в 8.00 по местному времени (по киевскому времени 30 марта 23.00).

Там могут также проголосовать украинцы Новой Зеландии.

Украинцы на выборах 2019 голосуют в 72 странах мира. Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию.

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К слову, Факты ICTV подготовили проект, где рассказывают о самом важном в день выборов – об экзит-полах, особенностях их проведения, нарушениях и их предупреждениях.