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Факты / Украина

Выборы 2019: за границей открылся первый избирательный участок

Сегодня украинцы выбирают президента. Первый избирательный участок открылся в Австралии.

Выборы 2019: за границей открылся первый избирательный участок

Первыми свои голоса начали отдавать граждане Украины в Австралии. В Канберре участок, образованный при посольстве Украины, открылся в 8.00 по местному времени (по киевскому времени 30 марта 23.00).

Там могут также проголосовать украинцы Новой Зеландии.

Украинцы на выборах 2019 голосуют в 72 странах мира. Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию.

Читайте: Правила и табу: как голосовать на выборах 2019

К слову, Факты ICTV подготовили проект, где рассказывают о самом важном в день выборов – об экзит-полах, особенностях их проведения, нарушениях и их предупреждениях.

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