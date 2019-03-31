Национальный экзит-пол объявил результаты опроса граждан на выборах президента 2019 в Украине по регионам.

Экзит-пол огласил результаты опроса граждан на выборах 2019 в Украине.

Так, за Владимира Зеленского больше всего проголосовали на юге страны – 42,1%, а меньше всего в западной части Украины – 21,8%.

Центр – 28,5%, а восток – 31%.

Петра Порошенко поддержали больше всего на западе Украины – 25,8, меньше — на востоке страны – 9,4%.

Юг – 11,4%, а центр – 19,3%.

А вот Юлию Тимошенко практически одинаково на западе и центре Украины – 17,6% и 17,4% соответственно.

Юг – 9,6%, а восток Украины – 7,4%.

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За Юрия Бойко проголосовал больше всего восток страны – 27,4%.

Цетр – 5,7%, запад – 1,9%, а юг страны – 14,8%.

Запад поддержал Анатолия Гриценко на 12,6%, центр – 7,5%, восток – 2,7%, а юг Украины – 3,2%.

Смотрите подробные результаты опроса Национального экзит-пола по регионам в таблице ниже.

Напомним, Факты ICTV ведут онлайн выборов президента 2019 в Украине.