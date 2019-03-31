Жительница Киева родила на одном из избирательных участков.

В Киеве во время выборов в Украине 2019 женщина родила девочку на одном из избирательных участков, который находится в родильном доме на Подоле.

Пользователи сети шутят, что роженица честно выполнила свой гражданский долг.

Уточняется информация о том, рожала ли женщина именно в роддоме или роды прошли прямо в помещении избирательного участка.

Читайте: Избиратели без паспортов, Кличко с велосипедом и Тимошенко с цветами: как проходят выборы 2019

О состоянии новорожденного врачи не сообщали.

Напомним, Факты ICTV следят за выборами 2019 онлайн.

Источник: Рена Назарова