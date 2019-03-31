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Факты / Украина

Выполнила долг: киевлянка родила на избирательном участке

Жительница Киева родила на одном из избирательных участков.

Выполнила долг: киевлянка родила на избирательном участке

В Киеве во время выборов в Украине 2019 женщина родила девочку на одном из избирательных участков, который находится в родильном доме на Подоле.

Пользователи сети шутят, что роженица честно выполнила свой гражданский долг.

Уточняется информация о том, рожала ли женщина именно в роддоме или роды прошли прямо в помещении избирательного участка.

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О состоянии новорожденного врачи не сообщали.

Напомним, Факты ICTV следят за выборами 2019 онлайн.

Источник: Рена Назарова

Фото: Unsplash

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