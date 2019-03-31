Жительница Киева родила на одном из избирательных участков.
В Киеве во время выборов в Украине 2019 женщина родила девочку на одном из избирательных участков, который находится в родильном доме на Подоле.
Пользователи сети шутят, что роженица честно выполнила свой гражданский долг.
Уточняется информация о том, рожала ли женщина именно в роддоме или роды прошли прямо в помещении избирательного участка.
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О состоянии новорожденного врачи не сообщали.
Напомним, Факты ICTV следят за выборами 2019 онлайн.
Источник: Рена Назарова
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