Кандидат президенты Украины Владимир Зеленский выразил согласие на дебаты с Петром Порошенко.

Владимир Зеленский готов во втором туре выборов президента Украины пойти на дебаты с Петром Порошенко.

– Я готов. Я открытый человек, я готов к любому интервью. У меня очень мало времени в жизни, – заявил Зеленский.

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Ранее Петр Порошенко назвал дебаты ключевым элементом второго тура выборов.

20 марта первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко и нардеп Мария Ионова зарегистрировали законопроект об обязательных дебатах кандидатов перед вторым туром выборов.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля 2019 года.

К слову, всю информацию про выборы 2019 в Украине онлайн можно прочитать в материале Фактов ICTV.