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Факты / Украина / Общество

Как найти себя в списках избирателей – выборы 2019

31 марта проходит первый тур выборов президента Украины. Факты ICTV расскажут, как найти себя в списках избирателей.

Как найти себя в списках избирателей – выборы 2019

Есть несколько способов для того, чтобы проверить наличие своего имени в списках избирателей.

Вы можете обратиться в участковую избирательную комиссию по месту жительства, чтобы узнать интересующую вас информацию.

При обращении в отделение Государственного реестра избирателей вам также помогут найти себя в списках избирателей, однако для этого придется взять с собой паспорт.

Найти себя в списках избирателей можно и онлайн, посетив сайт Государственного реестра избирателей. В разделе Проверка включения вам предложат ввести личные данные, после анализа которых система покажет, есть ли ваше имя в списках и на какой участок для голосования нужно прийти.

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Если вас нет в списках избирателей, то тут уж ничего не поделаешь – к голосованию в первом туре вас не допустят. Заявление на внесение в списки избирателей нужно было написать не позднее, чем за пять дней до даты выборов.

Во втором туре вы сможете внести себя в список избирателей с помощью заявления, однако также не позднее, чем за пять дней до проведения выборов.

Если же вы нашли себя в списках, но видите ошибку, то до 29 марта необходимо обратиться в админ суд с соответствующим иском.

К слову, Факты ICTV следят за выборами 2019 онлайн.

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