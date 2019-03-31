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Факты / Украина

Какие документы нужно взять с собой на выборы

Какие документы нужны, чтобы проголосовать на выборах президента – читайте в материале Фактов ICTV.

Какие документы нужно взять с собой на выборы

К документам, которые нужно взять с собой на выборы президента Украины 2019, чтобы проголосовать, относятся:

  • паспорт гражданина Украины;
  • временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, которые недавно получили гражданство);
  • военный билет (только для военнослужащих срочной службы).

Без предъявления одного из этих документов избирательная комиссия не выдаст бюллетень.

Стоит обратить внимание, что загранпаспорт подходит только для голосования за пределами Украины.

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Кроме того, члены избирательной комиссии не могут отказать в выдаче бюллетеня, если вы вовремя не сменили фото в паспорте или не принесли справку о месте регистрации, если пришли голосовать с ID-картой.

Бюллетень для голосования отдают избирателю после того, как он поставит свою подпись в списке избирателей и на контрольном талоне в бюллетене.

Факты ICTV следят за выборами 2019 онлайн.

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