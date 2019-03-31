Какие документы нужны, чтобы проголосовать на выборах президента – читайте в материале Фактов ICTV.

К документам, которые нужно взять с собой на выборы президента Украины 2019, чтобы проголосовать, относятся:

паспорт гражданина Украины;

временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, которые недавно получили гражданство);

военный билет (только для военнослужащих срочной службы).

Без предъявления одного из этих документов избирательная комиссия не выдаст бюллетень.

Стоит обратить внимание, что загранпаспорт подходит только для голосования за пределами Украины.

Читайте: Когда будут результаты выборов 2019

Кроме того, члены избирательной комиссии не могут отказать в выдаче бюллетеня, если вы вовремя не сменили фото в паспорте или не принесли справку о месте регистрации, если пришли голосовать с ID-картой.

Бюллетень для голосования отдают избирателю после того, как он поставит свою подпись в списке избирателей и на контрольном талоне в бюллетене.

Факты ICTV следят за выборами 2019 онлайн.