Явка избирателей во время голосования на выборах президента 2019 составляет 16,49% по данным 175 округов.

Явка избирателей на выборах в Украине по состоянию на 11:00 составила 16,49% по данным 175 избирательных округов.

О такой цифре сообщили в Центризбиркоме.

Данные об активности избирателей поступили из 175 округов по всей Украине, за исключением Николаевской и Херсонской областей. Общее количество территориальных избирательных округов на территории страны составляет 199.

При этом наиболее высокая явка была зафиксирована в Кировоградской области (21,62% избирателей). Наиболее низкая явка была зафиксирована в Закарпатской области (7,95%), Черновицкой (9,94%), Ивано-Франковской (10,07%).

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В Винницкой области явка составила 17,01%, в Волынской – 14,45%, Днепропетровской – 19,48%, Донецкой – 18,24%, Житомирской – 16,33%, Закарпатской – 8,3%, Запорожской – 21,09%, Ивано-Франковской – 11,16%, Киевской – 17,14%, Кировоградской – 18,82%, Луганской – 20,61%, Львовской – 12,18%, Николаевской – 19,45%.

Одесская область показала явку 14,31%, Полтавская – 20,55%, Ровенская – 14,13%, Сумская – 19,20%, Тернопольская – 12,46%, Харьковская– 16,9%, Хмельницкая – 16,31%, Черкасская область – 19,81%, Черновицкая – 10,47%, Черниговская 18,54%, Херсонская – 18,94%, г.Киев – 15,62%.

К слову, в Украине до сих пор не работает избирательный участок в Измаиле, Одесской области.

Напомним, Факты ICTV следят за выборами президента в Украине онлайн.