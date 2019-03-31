Глава Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что его удивил высокий рейтинг Владимира Зеленского, а попадание Петра Порошенко во второй тур назвал предсказуемым.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий в студии Фактов ICTV назвал результаты выборов президента по экзит-полу предсказуемыми.

– Честно говоря, для меня был довольно странным высокий рейтинг Зеленского, но это реальность. И конечно предсказуемо, что президент Петр Порошенко занял твердое второе место, – отметил Парубий.

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Также он добавил, что результаты экзит-полов минимально отличаются от официальных данных.

К слову, всю информацию про выборы 2019 в Украине онлайн можно прочитать в материале Фактов ICTV.