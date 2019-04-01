Украинская металлургия сегодня – второй после сельского хозяйства источник валютных поступлений. И один из крупнейших работодателей страны. Между тем отрасль уже не первый год страдает от дефицита основного сырья.

Дефицит лома возник после оккупации промышленных районов Донбасса. Поэтому Украина была вынуждена серьезно задуматься над тем, как ограничить вывоз ценного ресурса. Решили ввести пошлину на экспорт металлолома. Вместо неэффективного лицензирования.

Пошлина, по мнению экспертов – вполне цивилизованный рыночный инструмент. Благодаря пошлине дефицит металлолома в Украину уменьшился в десять раз.

Конечно, выдержать международную конкуренцию непросто. Тем более, когда цена на металлолом на мировых рынках неуклонно растет. Поэтому Верховная Рада в конце февраля решила повысить вывозные пошлины с 42 до 58 евро за тонну. Но этот закон до сих пор не вступил в силу. Один из народных депутатов заблокировал его подписания.

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Поэтому, старая таможенная ставка продолжает действовать. Давая зеленый свет вывозу ценного сырья. Основными потребителями украинского металлолома являются Турция и Молдова. Точнее, Молдавский металлургический завод, расположенный в непризнанной Приднестровской республике. Фактически – российском военном анклаве.

Завод в городе Рыбница до недавнего времени принадлежал одному из российских олигархов. Но он якобы передал предприятие правительства самопровозглашенной республики Приднестровья. Бесплатно.

Завод получает электричество от российских спонсоров почти даром. Следовательно может покупать сырье по завышенным ценам. В конце концов, в прошлом году более половины украинского лома пошло именно в Приднестровье. И нет никаких гарантий, что именно из этого металла не было сделано русское оружие, которое убивает украинцев в Донбассе.

В конце концов, в прошлом году Украина включила приднестровский завод в санкционый список. И экспорт металлолома из Украины уменьшился на треть. Лихие дельцы даже пытались возить лом в Приднестровье контрабандой.

Между тем, в настоящее время лом можно снова вывозить и без контрабандистов. Потому что Украина неожиданно отменила санкции для того же металлургического завода в Приднестровье.

Непонятному решению украинского СНБО изрядно обрадовались в непризнанной республике. Президент пророссийского Приднестровья даже сообщил, что отмена санкций придаст почти полтора процента ВВП для их экономики. Теперь же путинские вассалы снова смогут получать украинское сырье легально. Потому что Украина фактически добровольно отдает собственные ресурсы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Укрметаллургпром призывает Укрзализныцю пересмотреть условия продажи металлолома.