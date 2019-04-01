PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Гриценко идет на парламентские выборы

Анатолий Гриценко заявил, что намерен участвовать в парламентских выборах в Украине.

Гриценко идет на парламентские выборы

Анатолий Гриценко заявил, что вместе с командой будет участвовать в парламентских выборах.

Читайте: Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)

Напомним, лидером первого тура президентских выборов по результатам экзит-пола 30,6% стал Владимир Зеленский. На втором месте Петр Порошенко – 17,8% голосов, а третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2%.

Источник: Новое время

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Когда в Украине парламентские выборы
Нашли в списках: жену Гриценко Мостовую пригласили проголосовать
Декларации кандидатов в президенты: советский автопром, недвижимость в России и миллионы наличными
У нас общие взгляды на будущее Украины! Жена Гриценко о выборах 2019
Донбасс можно вернуть за 5 лет и это не утопия – Гриценко
Это будут тысячи жертв! Спор Гриценко и Фесенко о легализации оружия
Гриценко планирует отменить призыв, легализовать оружие и двойное гражданство
Реклама, манипуляции, популизм: как менялись рейтинги кандидатов в президенты
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка