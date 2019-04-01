Владимир Зеленский стал лидером по Киеву по количеству полученных голосов во время выборов в Украине.

Владимир Зеленский стал лидером по количеству голосов в Киеве на выборах президента Украины 2019.

В Киеве работали 12 округов – 211-223. Из них ЦИК уже обработала 91,41% протоколов.

В голосовании приняли участие 1 330 950 избирателей.

Второе место Владимир Зеленский занял в 211, 217, 221, 223 избирательных округах.

























































Кто победил на выборах президента в Киеве / 14 фотографий

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Напомним, по результатам выборов президента по экзит-полу, во второй тур выходят Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Лидером первого тура с результатом 30,4% стал Владимир Зеленский. Второе место занял Петр Порошенко – 17,8%, на третьем месте Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.