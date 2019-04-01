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Факты / Украина / Политика

Мы продолжаем нести свой флаг: Вакарчук о результатах выборов президента

Музыкант Святослав Вакарчук отреагировал на завершение первого тура президентских выборов в Украине.

Мы продолжаем нести свой флаг: Вакарчук о результатах выборов президента

Музыкант Святослав Вакарчук отреагировал на завершение первого тура выборов президента, опубликовав в Twitter слова из песни группы Океан Ельзи Еверест.

Он верит, что Украинцы смогут преодолеть любую вершину и встать на собственном Эвересте.

– Шум от тысяч их слов порой приносит боль, И дождь из облака темных стрел не попадает в цель. И мы продолжаем нести свой флаг, а не крест. Мы продолжаем идти на свой Эверест, – написал Вакарчук.

 

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К слову, Факты ICTV публиковали результаты первого тура выборов президента по экзит-полу.

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