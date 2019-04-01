Музыкант Святослав Вакарчук отреагировал на завершение первого тура президентских выборов в Украине.

Музыкант Святослав Вакарчук отреагировал на завершение первого тура выборов президента, опубликовав в Twitter слова из песни группы Океан Ельзи Еверест.

Он верит, что Украинцы смогут преодолеть любую вершину и встать на собственном Эвересте.

– Шум от тысяч их слов порой приносит боль, И дождь из облака темных стрел не попадает в цель. И мы продолжаем нести свой флаг, а не крест. Мы продолжаем идти на свой Эверест, – написал Вакарчук.

«Шум від тисяч їхніх слів часом приносить біль,

Та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль.

І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест.

Ми продовжуєм іти на власний Еверест»

Знаю – разом зможемо здолати будь-яку вершину! https://t.co/IKE1Hx9zOr — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 31 марта 2019 г.

Читайте: Явка на выборах 2019 Украина

К слову, Факты ICTV публиковали результаты первого тура выборов президента по экзит-полу.