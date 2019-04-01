Музыкант Святослав Вакарчук отреагировал на завершение первого тура президентских выборов в Украине.
Музыкант Святослав Вакарчук отреагировал на завершение первого тура выборов президента, опубликовав в Twitter слова из песни группы Океан Ельзи Еверест.
Он верит, что Украинцы смогут преодолеть любую вершину и встать на собственном Эвересте.
– Шум от тысяч их слов порой приносит боль, И дождь из облака темных стрел не попадает в цель. И мы продолжаем нести свой флаг, а не крест. Мы продолжаем идти на свой Эверест, – написал Вакарчук.
«Шум від тисяч їхніх слів часом приносить біль,
Та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль.
І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест.
Ми продовжуєм іти на власний Еверест»
Знаю – разом зможемо здолати будь-яку вершину! https://t.co/IKE1Hx9zOr
— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 31 марта 2019 г.
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К слову, Факты ICTV публиковали результаты первого тура выборов президента по экзит-полу.