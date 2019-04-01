Председатель участковой комиссии попала в ДТП, когда перевозила избирательные бюллетени.

На Закарпатье председатель участковой комиссии в поселке Буштино Тячевского района попала в ДТП с участием автомобиля, в котором перевозились избирательные бюллетени.

Инцидент случился в полночь, на автодороге не разминулись автомобили Mercedes Sprinter и Iveco.

В результате аварии 47-летняя женщина, председатель УИК №210535 получила незначительные телесные повреждения.

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Бюллетени перевозились в специальном концерне Iveco, поэтому документация никоим образом не повредилась. Бюллетени перегрузили в другой автомобиль и доставили на окружную избирательную комиссию в Хуст.

Напомним, результаты выборов 2019 подсчитано на 80%. Лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский.