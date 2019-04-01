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Факты / Украина

Самое массовое нарушение на выборах 2019

Самым массовым нарушением на выборах 2019 стало разглашение тайны голосования.

Вибори

Разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня стали самым распространенными нарушениями во время выборов 2019.

– И одно, и другое являются серьезным нарушением. Потому что фотографирование избирательного бюллетеня может иметь две предпосылки – просто желание обнародовать результаты голосования в соцсетях и также это может свидетельствовать о продаже своего голоса, – рассказала координатор гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

Нарушения также коснулись и процедурных моментов. Но их процент по сравнению с выборами в 2014 году меньше, что является прогрессом.

Читайте: Первый тур выборов президента в Украине (ОНЛАЙН)

К слову, Факты ICTV публиковали результаты выборов президента по экзит-полу.

Источник: Радио Свобода

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