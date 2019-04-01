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Факты / Украина / Общество

Отопительный сезон завершился в трех городах Украины

В Херсоне, Днепре и Одессе по состоянию на 1 апреля завершился отопительный сезон.

Опалювальний сезон

Местные власти Херсона, Днепра и Одессы сообщили об отключении отопления из-за повышении среднесуточной температуры воздуха.

При этом в Херсоне отопительный сезон для школ, детсадов, больниц и жилого фонда завершился в воскресенье, 31 марта.

В Днепре и в Одессе батареи отключили сегодня, 1 апреля.

Читайте: В Киеве подорожали отопление и горячая вода – новые тарифы

К слову, ранее мы писали, когда заканчивается отопительный сезон в Киеве.

Фото: Dreamstime

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