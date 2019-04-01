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Факты / Украина / Политика

Обработано 90%: результаты ЦИК по выборам президента

ЦИК обработала 90% протоколов, по результатам которых тройка лидеров остается неизменной: Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Обработано 90%: результаты ЦИК по выборам президента

Центральная избирательная комиссия обработала 90.70% протоколов.

Лидером первого тура президентских выборов остается Владимир Зеленский, который набрал 30.26% голосов (5 126 811 голосов).

Читайте: ЦИК – результаты выборов  2019 (ОНЛАЙН)

На втором месте Петр Порошенко – 15.98% (2 707 483 голосов), а на третьей позиции Юлия Тимошенко – 13.36% (2 264 926 голосов).

Ранее Факты ICTV рассказывали, как проходили выборы президента Украины в Луганской и Донецкой областях.

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