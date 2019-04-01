ЦИК обработала 90% протоколов, по результатам которых тройка лидеров остается неизменной: Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.
Центральная избирательная комиссия обработала 90.70% протоколов.
Лидером первого тура президентских выборов остается Владимир Зеленский, который набрал 30.26% голосов (5 126 811 голосов).
Читайте: ЦИК – результаты выборов 2019 (ОНЛАЙН)
На втором месте Петр Порошенко – 15.98% (2 707 483 голосов), а на третьей позиции Юлия Тимошенко – 13.36% (2 264 926 голосов).
Ранее Факты ICTV рассказывали, как проходили выборы президента Украины в Луганской и Донецкой областях.
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