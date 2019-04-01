Выборы президента Украины пытались сфальсифицировать с помощью ручек с исчезающими чернилами.

На выборах президента Украины в день голосования полиция получила 232 сообщения о нарушениях.

Правоохранители отчитываются про два возбужденных уголовных дела. Первое касается кражи бюллетеня, а второе – использования ручек с исчезающими чернилами.

Также полиция выписала админпротоколы по факту появления на участках в нетрезвом состоянии трех членов избиркома и одного избирателя.

Читайте: Будет второй тур, выборы прошли без системных нарушений – ЦИК

Кроме того, в течении дня в полицию поступило три звонка о подозрительных предметах. Прибывшие на место специалисты опасных веществ не обнаружили.

К слову, в гражданской сети Опора рассказали о самых массовых нарушениях на выборах 2019.