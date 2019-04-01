Выборы президента Украины пытались сфальсифицировать с помощью ручек с исчезающими чернилами.
На выборах президента Украины в день голосования полиция получила 232 сообщения о нарушениях.
Правоохранители отчитываются про два возбужденных уголовных дела. Первое касается кражи бюллетеня, а второе – использования ручек с исчезающими чернилами.
Также полиция выписала админпротоколы по факту появления на участках в нетрезвом состоянии трех членов избиркома и одного избирателя.
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Кроме того, в течении дня в полицию поступило три звонка о подозрительных предметах. Прибывшие на место специалисты опасных веществ не обнаружили.
К слову, в гражданской сети Опора рассказали о самых массовых нарушениях на выборах 2019.
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