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Факты / Украина / Политика

Первые результаты выборов 2019: ЦИК обработал 37,5% протоколов

Центральная избирательная комиссия уже обработала 34,65% протоколов в первом туре выборов президента.

Вибори

Центральной избирательной комиссией обработано 37,5% протоколов по Украине в первом туре президентских выборов.

Лидером президентской гонки остается Владимир Зеленский. За него отдали голоса 30,22% избирателей.

Сейчас вместе с ним во второй тур проходит президент Петр Порошенко, которого на выборах поддержали 16,68% граждан.

Юлия Тимошенко находится на третьем месте с поддержкой в ​​13,16% голосов.

Читайте: Выборы 2019 – результаты по экзит-полу

Четвертое и пятое место заняли соответственно Юрий Бойко (11,44%) и Анатолий Гриценко (7,06%).

К слову, явка на выборах 2019 в Украине превысила показатель 2014 года.

Источник: ЦИК

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