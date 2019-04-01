Центральная избирательная комиссия уже обработала 34,65% протоколов в первом туре выборов президента.
Центральной избирательной комиссией обработано 37,5% протоколов по Украине в первом туре президентских выборов.
Лидером президентской гонки остается Владимир Зеленский. За него отдали голоса 30,22% избирателей.
Сейчас вместе с ним во второй тур проходит президент Петр Порошенко, которого на выборах поддержали 16,68% граждан.
Юлия Тимошенко находится на третьем месте с поддержкой в 13,16% голосов.
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Четвертое и пятое место заняли соответственно Юрий Бойко (11,44%) и Анатолий Гриценко (7,06%).
К слову, явка на выборах 2019 в Украине превысила показатель 2014 года.
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