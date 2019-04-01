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Факты / Украина / Политика

Подсчитаны 60% голосов на выборах 2019 – кто лидирует

Онлайн-подсчет голосов на выборах 2019 свидетельствует о том, что кандидат Владимир Зеленский немного укрепил преимущество.

Подсчитаны 60% голосов на выборах 2019 – кто лидирует

Владимир Зеленский после подсчета 60,28% голосов избирателей немного упрочил лидерство на выборах президента Украины.

За него проголосовали 30,36% принявших участие в голосовании.

Читайте: Первый тур выборов президента в Украине (ОНЛАЙН)

За Зеленским следуют Петр Порошенко (16,40%), Юлия Тимошенко (13,08%), Юрий Бойко (11,58%) и Анатолий Гриценко (7,07%). Остальные кандидаты набрали меньше 7% каждый.

Напомним, Факты ICTV публиковали результаты выборов президента по экзит-полу.

Фото: Dreamstime

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