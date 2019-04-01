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Факты / Украина

Правила пересечения линии разграничения на Донбассе изменены

Изменились сроки действия разрешений для пересечения линии разграничения на Донбассе.

Правила пересечения линии разграничения на Донбассе изменены

Правила пересечения линии разграничения на Донбассе изменены.

Теперь заявления, которые подаются или переподаются с 28 марта получают неограниченный срок действия.

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Заявления, которые уже поданы и обработаны до 28 марта имеют срок действия 1 год. После этого их можно будет переподать с неограниченным сроком действия.

Чтобы продлить срок действия ранее предоставленного разрешения необходимо

– авторизоваться на сайте Реестра разрешений для перемещения лиц через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей;

– в разделе История заявлений найти соответствующее заявление и переподать его, скорректировав личные данные.

Переподать заявление может только тот, кто его зарегистрировал.

Кнопка Переподать активируется за два месяца до окончания срока действия разрешения.

Заявления, которые не были переподаны до окончания установленного срока действия разрешения, будут удалены.

Ранее Верховная Рада ввела штрафы за нарушение иностранцами запрета въезда в Украину и за нарушение порядка пересечения линии разграничения на Донбассе.

Источник: Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины

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