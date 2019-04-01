В Европарламенте оценили выборы президента в Украине как конкурентные, но не безупречные.

Глава наблюдательной миссии идепутат Европарламента от Польши Дариуш Росати назвал выборы президента Украины, которые прошли 31 марта, конкуретными, но не безупречными.

Выборы были конкуретными, потому никто из кандидатов не мог быть определен как победитель.

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Он отметил, выбор среди кандидатов был разнообразным и отражал множество политических альтернатив.

Диплоамат сказал, что несмотря на это, они были не безупречными.

– Поступали сообщения о случаях подкупа голосов и неправомерного использования административных ресурсов. Нейтралитет некоторых высокопоставленных государственных чиновников ставится под сомнение из-за их предвыборной деятельности, – сказал он.

Также он обратил внимание на то, что доступ кандидатов к средствам массовой информации был явно несбалансированный и неравный.

Еще одним недочетом стало отсутствие дебатов между кандидатами.

– Для многих избирателей было слишком сложно регистрироваться или участвовать в голосовании. Мы искренне ожидаем, что это будет исправлено до парламентских выборов, – резюмировал евродепутат.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как проходили выборы президента Украины в Луганской и Донецкой областях.