PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Результаты голосования в Антарктиде: кто победил на самом отдаленном участке

Согласно подсчету голосов на выборах 2019 на антарктической станции Академик Вернадский за Петра Порошенко проголосовало больше всего людей – 19 полярников.

Результаты голосования в Антарктиде: кто победил на самом отдаленном участке

Результаты голосования на выборах 2019 в Антарктиде показали, что за Петра Порошенко свой голос отдали 19 человек, за Владимира Зеленского – 5, а за Анатолия Гриценко – 3.

За Игоря Шевченко и Руслана Кошулинского проголосовало по два полярника. Еще по одному голосу получили Александр Мороз, Игорь Смешко, Валентин Наливайченко, Ольга Богомолец и Юрий Бойко.

Читайте: Первый тур выборов президента в Украине (ОНЛАЙН)

Напомним, что на заграничном избирательном округе было обработано 89,10% протоколов. Факты ICTV публиковали, кого выбрали украинцы за границей.

Также Факты ICTV публиковали результаты выборов президента по экзит-полу.

Источник: ОПОРА

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

К кому и чей электорат отойдет во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины 2019: дата, особенности
Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)
Мы продолжаем нести свой флаг: Вакарчук о результатах выборов президента
Подсчитано 89,10% голосов. Кого выбрали украинцы за границей
Первые результаты выборов 2019: ЦИК обработал 37,5% протоколов
Сколько избирателей не пришли на выборы президента 2019 – ЦИК
Выборы 2019: как проголосовали украинцы в других странах
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка