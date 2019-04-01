Согласно подсчету голосов на выборах 2019 на антарктической станции Академик Вернадский за Петра Порошенко проголосовало больше всего людей – 19 полярников.
Результаты голосования на выборах 2019 в Антарктиде показали, что за Петра Порошенко свой голос отдали 19 человек, за Владимира Зеленского – 5, а за Анатолия Гриценко – 3.
За Игоря Шевченко и Руслана Кошулинского проголосовало по два полярника. Еще по одному голосу получили Александр Мороз, Игорь Смешко, Валентин Наливайченко, Ольга Богомолец и Юрий Бойко.
Результати голосування на виборчій дільниці в Антарктиді #elect_ua #opora #вибори19 pic.twitter.com/8HsWCIRZHv
— Civil Network OPORA (@opora) 31 марта 2019 г.
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Напомним, что на заграничном избирательном округе было обработано 89,10% протоколов. Факты ICTV публиковали, кого выбрали украинцы за границей.
Также Факты ICTV публиковали результаты выборов президента по экзит-полу.
Источник: ОПОРА