Согласно подсчету голосов на выборах 2019 на антарктической станции Академик Вернадский за Петра Порошенко проголосовало больше всего людей – 19 полярников.

Результаты голосования на выборах 2019 в Антарктиде показали, что за Петра Порошенко свой голос отдали 19 человек, за Владимира Зеленского – 5, а за Анатолия Гриценко – 3.

За Игоря Шевченко и Руслана Кошулинского проголосовало по два полярника. Еще по одному голосу получили Александр Мороз, Игорь Смешко, Валентин Наливайченко, Ольга Богомолец и Юрий Бойко.

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Напомним, что на заграничном избирательном округе было обработано 89,10% протоколов. Факты ICTV публиковали, кого выбрали украинцы за границей.

Также Факты ICTV публиковали результаты выборов президента по экзит-полу.

Источник: ОПОРА