По данным общественной организации Опора, во второй тур выборов президента Украины пройдут Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

В общественной организации Опора привели свои данные касательно первого тура выборов президента Украины.

По информации общественной организации, во второй тур президентских выборов пройдет Владимир Зеленский с поддержкой в 30,1% голосов.

Максимальная погрешность для указанного кандидата составляет 0,7%.

Вместе с ним во второй тур пройдет Петр Порошенко, который должен получить 15,07% голосов избирателей.

Максимальная погрешность у этого кандидата также 0,7%.

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Третье место должна занять Юлия Тимошенко, поддержка которой составит 13,3%. Максимальная погрешность в данном случае – 0,4%.

Координатор гражданской сети Опора Ольга Айвазовская считает, что их данные являются самыми достоверными и точными на данный момент.

К слову, Факты ICTV ведут текстовый онлайн по результатам первого тура выборов президента Украины.