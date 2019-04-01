Результаты голосования на выборах президента Украины показывают, что больше всего поддерживают лидера волеизьявления Владимира в Днепропетровской области.

31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центральная избирательная комиссия уже подсчитала 80% голосов избирателей.

Лидирует в волеизъявлении Владимир Зеленский. За него отдали свои голоса 30,41% избирателей.

На втором месте идет Петр Порошенко с результатом 16,03% голосов.

Зеленский лидирует в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской, Ровенской областях и в Киеве.

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Наибольшее количество голосов кандидат получил от жителей Днепропетровской области – 697 738 голосов.

Петр Порошенко побеждает в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областях.

Наибольшую поддержку нынешний президент получил от жителей Львовской области – 418 938 голосов.

К слову, в ЦИК уже призвали кандидатов-лидеров готовится ковторому туру выборов президента Украины.