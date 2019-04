Избирательная документация продолжает поступать, и в Ромнах (Сумская область) у ОИК №161 образовалась полукилометровая очередь.

В общественной организации Опора заявили, что во время выборов президента были соблюдены все базовые стандарты. Условия их проведения назвали преимущественно конкурентными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет никого поздравлять с выходом во второй тур президентских выборов в Украине.

Глава Представительства Европейского Союза Хюг Мингарелли заявил, что первый тур выборов президента Украины был проведен должным образом.

Американский профессор политических наук Майкл Макфол огласил свой вердикт выборам президента в Украине и назвал их настоящим проявлением демократии.

А вот российская журналистка Ксения Собчак даже завидует тому, что в Украине проходят такие выборы, в которых может быть второй тур и нельзя точно сказать, кто же станет президентом.

Первый тур выборов президента Украины не сказался на акциях украинских компаний.

Украинцы также начали делиться впечатлениями в Facebook, и оказалось, что голоса военных почти поровну распределились между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

