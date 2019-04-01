ЦИК обработала больше 60% протоколов и в Украине и мире уже начали реагировать на результаты первого тура выборов президента.

Избирательная документация продолжает поступать, и в Ромнах (Сумская область) у ОИК №161 образовалась полукилометровая очередь.

В общественной организации Опора заявили, что во время выборов президента были соблюдены все базовые стандарты. Условия их проведения назвали преимущественно конкурентными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет никого поздравлять с выходом во второй тур президентских выборов в Украине.

Глава Представительства Европейского Союза Хюг Мингарелли заявил, что первый тур выборов президента Украины был проведен должным образом.

– Понятно, что мы ожидаем оценку БДИПЧ. Я знаю, что первые оценочные результаты будут представлены сегодня. До сих пор мы ничего не слышали о серьезных нарушениях закона, но мы должны ждать оценку БДИПЧ, – сказал он.

Американский профессор политических наук Майкл Макфол огласил свой вердикт выборам президента в Украине и назвал их настоящим проявлением демократии.

– День выборов в Украине и никто не знает кто победит. Это – демократия, – написал Макфол.

А вот российская журналистка Ксения Собчак даже завидует тому, что в Украине проходят такие выборы, в которых может быть второй тур и нельзя точно сказать, кто же станет президентом.

– Доживем ли мы до понимания того, что главный принцип демократии: Неважно кто,главное чтобы они менялись, – подытожила Собчак.

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Первый тур выборов президента Украины не сказался на акциях украинских компаний.

Украинцы также начали делиться впечатлениями в Facebook, и оказалось, что голоса военных почти поровну распределились между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Election day in Ukraine and no one knows who will win. That’s democracy. — Michael McFaul (@McFaul) 31 марта 2019 г.

К слову, следить за подсчетом голосов на выборах президента Украины вы можете в текстовом онлайне Фактов ICTV.