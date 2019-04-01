В штабе Владимира Зеленского заявили об отсутствии системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов президента Украины.

Главный юрист избирательного штаба Зеленского Вадим Галайчук заявил, что они не обнаружили системных нарушений, которые могли повлиять на результат выборов в 1 туре.

– Данные ЦИК позволяют говорить, что цифры экзит-полов и нашего параллельного подсчета голосов подтверждаются, – сказал Галайчук.

Длительная обработка информации в окружных избирательных комиссиях – основная проблема, которую зафиксировали в штабе. Например, окружком в Ирпене по 2,5-3 ч принимал документы от одной УИК, поэтому люди не выдерживали и оставляли избирательную документацию без надлежащего контроля.

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Кординатор штаба Александр Корниенко рассказал, что их результаты подсчета голосов коррелируются с данными экзит-полов и Центральной избирательной комиссии. Различия зафиксированы в некоторых областях с колебанием 1-2%.

– Наша система параллельного подсчета полностью сработала. На 02.30 ночи у нас была информация с около 60% участков. Это очень высокий показатель, – сказал координатор ЗеКоманды.

Также он добавил, что на одном из округов в Житомирской впервые сдали электронный протокол в ЦИК.

– Мы приветствуем любые способы ускорения подсчета голосов для установления результата выборов, – отметил Александр Корниенко.

Напомним, экзит-пол объявил результаты опроса граждан на выборах и Владимир Зеленский возглавляет этот рейтинг.