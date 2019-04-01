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Факты / Украина / Политика

Результаты выборов: штаб Зеленского не зафиксировал нарушений

В штабе Владимира Зеленского заявили об отсутствии системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов президента Украины.

Результаты выборов: штаб Зеленского не зафиксировал нарушений

Главный юрист избирательного штаба Зеленского Вадим Галайчук заявил, что они не обнаружили системных нарушений, которые могли повлиять на результат выборов в 1 туре.

– Данные ЦИК позволяют говорить, что цифры экзит-полов и нашего параллельного подсчета голосов подтверждаются, – сказал Галайчук.

Длительная обработка информации в окружных избирательных комиссиях – основная проблема, которую зафиксировали в штабе. Например, окружком в Ирпене по 2,5-3 ч принимал документы от одной УИК, поэтому люди не выдерживали и оставляли избирательную документацию без надлежащего контроля.

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Кординатор штаба Александр Корниенко рассказал, что их результаты подсчета голосов коррелируются с данными экзит-полов и Центральной избирательной комиссии. Различия зафиксированы в некоторых областях с колебанием 1-2%.

– Наша система параллельного подсчета полностью сработала. На 02.30 ночи у нас была информация с около 60% участков. Это очень высокий показатель, – сказал координатор ЗеКоманды.

Также он добавил, что на одном из округов в Житомирской впервые сдали электронный протокол в ЦИК.

– Мы приветствуем любые способы ускорения подсчета голосов для установления результата выборов, – отметил Александр Корниенко.

Напомним, экзит-пол объявил результаты опроса граждан на выборах и Владимир Зеленский возглавляет этот рейтинг.

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