Лидером первого тура остается Владимир Зеленский и на этом фоне растет и интерес к его жене – Елене Зеленской. Биография, интересные факты и реакция на желание мужа баллотироваться – в материале Фактов ICTV.

Владимир Зеленский лидирует в первом туре на выборах президента Украины и не удивительно, что внимание приковано не только к шоумену, но и к его жене – Елене Зеленской.

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Елена родилась в Кривом Роге в феврале 1978 года. Интересно, что она училась с Владимиром Зеленским в одной школе, в параллельных классах. Однако общаться они начали только, когда стали студентами разных институтов.

Елена Кияшко (Девичья фамилия. – Ред.) с отличием закончила строительный факультет Криворожского технического университета. Однако фактически ни дня не работала по специальности.

Когда Владимир и Елена начали общаться, то за девушкой ухаживал еще один молодой человек. Комик выдвинул оппоненту условие, что выбрать одного должна Елена.

– Он привлек меня порядочностью, интеллигентностью, остроумием. И потом, мне никогда с ним не было скучно!, – рассказала в одном из своих интервью Елена Зеленская.

Девушке пришлось ждать предложения от возлюбленного целых 8 лет. Случилось это в кинотеатре, после просмотра мелодрамы.

– Лена постоянно спрашивала, когда же мы поженимся. А я был уверен, что если брак, то сразу и дети, с рождением которых спешить не хотелось, – рассказывал Владимир Зеленский.

Пара поженилась в 2003 году. Через год у Владимира и Елены на свет появилась дочь Александра, а в 2013 году родился сын Кирилл.

Кстати, крестной мамой Елены Зеленской является Елена Кравец. Дело в том, что Зеленская не была крещеной.

Для обряда родители тоже должны быть крещеными. Поэтому, когда пришло время крестить младшую дочь Сашу Елена попросила свою подругу Елену Кравец стать ее крестной.

Елена Зеленская работает автором 95 Квартала.

Однако, когда Владимир изъявил желание баллотироваться в президенты, то Елена сначала была против этой идеи. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

– Я была агрессивно против начала этого проекта, потому что это очень тяжелый проект. Даже это не проект, а направление в жизни. Я успела уже привыкнуть к этой мысли и когда мне сказали, что наверное мы попробуем, я уже была готова к тому, что придется немного поменять свою жизнь, – отмечает Елена Зеленская.

Однако со временем она смирилась с решением мужа и всячески его поддерживает.

Ранее Факты ICTV публиковали биографию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.