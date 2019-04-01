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Факты / Украина

Систему ЦИК пытались сканировать из России, Индии и Китая – Аваков

Киберполиция зафиксировала несколько попыток так называемого сканирования системы ЦИК.

аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что было зафиксировано несколько попыток сканирования системы ЦИК из России, Китая и Индии.

Киберполиция контролировала ситуацию, связанную с атакой на сервера.

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– В Украине это как правило оказались взломанные роутеры из России. К нам пытаются пробиться разные хакеры из Индии Китая, используя VPN США, но основное базирование в РФ. Все атаки были успешно отражены, и система работает без сбоев, – сказал он.

Также Аваков отметил, что, начиная с ночи голосования 31 марта, было 2 662 обращения о нарушениях.

К слову, международные наблюдатели рассказали, что выборы президента Украины прошли честно и с незначительными нарушениями.

Источник: Свобода слова

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