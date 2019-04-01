Онлайн-подсчет голосов на выборах 2019 свидетельствует о лидерстве в избирательной гонке кандидата Владимира Зеленского.
Центральная избирательная комиссия Украины по состоянию на 8.35 обработала 50,36% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах президента Украины.
За Владимира Зеленского проголосовали 30,20% избирателей, за Петра Порошенко — 16,64%, за Юлию Тимошенко — 13,08%, за Юрия Бойко — 11,53%, за Анатолия Гриценко — 7,11%.
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Напомним, что на заграничном избирательном округе было обработано 89,10% протоколов. Факты ICTV публиковали, кого выбрали украинцы за границей.
Также Факты ICTV публиковали результаты выборов президента по экзит-полу.
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