Результаты выборов 2019 подсчитали уже на 70%. Лидерство в избирательной гонке держит Владимир Зеленский.

На выборах президента Украины после обработки 70,61% голосов лидирует Владимир Зеленский.

За этого кандидата, по данным Центральной избирательной комиссии, проголосовали 30,46% избирателей.

Второе и третье места с разрывом в около 3% занимают Петр Порошенко (16,18%) и Юлия Тимошенко (13,15%).

У Юрия Бойко – четвертое место и 11,54%. За Анатолия Гриценко проголосовали 7,05%.

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Остальные кандидаты не набрали 7% голосов.

К слову, Факты ICTV публиковали результаты выборов президента по экзит-полу.