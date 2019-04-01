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Факты / Украина / Политика

ЦИК подсчитала 70% бюллетеней: результаты голосования

Результаты выборов 2019 подсчитали уже на 70%. Лидерство в избирательной гонке держит Владимир Зеленский.

ЦИК подсчитала 70% бюллетеней: результаты голосования

На выборах президента Украины после обработки 70,61% голосов лидирует Владимир Зеленский.

За этого кандидата, по данным Центральной избирательной комиссии, проголосовали 30,46% избирателей.

Второе и третье места с разрывом в около 3% занимают Петр Порошенко (16,18%) и Юлия Тимошенко (13,15%).

У Юрия Бойко  – четвертое место и 11,54%. За Анатолия Гриценко проголосовали 7,05%.

Читайте: Первый тур выборов президента в Украине (ОНЛАЙН)

Остальные кандидаты не набрали 7% голосов.

К слову, Факты ICTV публиковали результаты выборов президента по экзит-полу.

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Результаты
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