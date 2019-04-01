Результаты выборов 2019 подсчитали уже на 70%. Лидерство в избирательной гонке держит Владимир Зеленский.
На выборах президента Украины после обработки 70,61% голосов лидирует Владимир Зеленский.
За этого кандидата, по данным Центральной избирательной комиссии, проголосовали 30,46% избирателей.
Второе и третье места с разрывом в около 3% занимают Петр Порошенко (16,18%) и Юлия Тимошенко (13,15%).
У Юрия Бойко – четвертое место и 11,54%. За Анатолия Гриценко проголосовали 7,05%.
Читайте: Первый тур выборов президента в Украине (ОНЛАЙН)
Остальные кандидаты не набрали 7% голосов.
К слову, Факты ICTV публиковали результаты выборов президента по экзит-полу.
Результаты голосования на выборах президента совпали с Вашими ожиданиями?
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+