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Факты / Украина / Политика

ЦИК подсчитала 80% голосов – кто лидирует на выборах

Результаты выборов 2019 подсчитаны на 80%. Лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский.

ЦИК подсчитала 80% голосов – кто лидирует на выборах

На выборах президента Украины после дня голосования происходит подсчет результатов.

Лидерство после обработки 80,33% голосов все еще держит Владимир Зеленский.

Его результат на данный момент 30,41%.

На втором месте идет Петр Порошенко, набравший 16,03% голосов. Юлия Тимошенко остается на третьем месте с показателем в 13,24%.

Читайте: Первый тур выборов президента в Украине (ОНЛАЙН)

У Юрия Бойко  – четвертое место и 11,55%. За Анатолия Гриценко проголосовали 7,03%.

Остальные кандидаты не вышли за 7% голосов.

К слову, Факты ICTV публиковали результаты выборов президента по экзит-полу.

Результаты голосования на выборах президента совпали с Вашими ожиданиями?

Результаты

Источник: УНИАН

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