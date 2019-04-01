Военные, которые находятся на передовой в районе проведения ООС, увеличенные выплаты за март получат в апреле.

В апреле выплаты в увеличенном размере получат военнослужащие ВСУ за выполнение ими в марте 2019 года задач в составе подразделений, участвующих в операции Объединенных сил.

Напомним, с 1 марта увеличены размеры выплат за участие в ООС на первой линии соприкосновения – на 2 тыс. грн (общая сумма составит 12 тыс. грн), на второй – на 1 тыс. грн (общая сумма – 5,5 тыс. грн).

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Также повышены доплаты морякам, выполняющим боевые задачи в акватории Азовского моря – 12 тыс. грн в месяц пропорционально дням такого участия.

Военнослужащий-контрактник из рядового состава за выполнение задач в ООС на первой линии соприкосновения будет получать увеличенное денежное обеспечение от 22157 грн, на второй линии – от 15 557 грн.