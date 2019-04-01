Как проголосовали украинцы за рубежом на выборах президента Украины – читайте в материале Фактов ICTV.

ЦИК обнародовал результаты голосования украинцев в 14 странах на выборах 2019, которые расположены на восток от Украины.

Так, проголосовали 1 562 избирателей, а в списках указано – 8 913.

Больше всего поддержали Порошенко, Зеленского и Гриценко.

В частности, в Австралии отдали свой голос 125 избирателей из 1737 зарегистрированных. За Петра Порошенко проголосовали 69 избирателей, Анатолия Гриценко – 19, а Владимира Зеленского – 4.

Во Вьетнаме была впечатляющая явка – 189 из 192. Порошенко поддержали 26 избирателей, Зеленского – 17, а Гриценко – 10.

В Армении проголосовали 148 из 399 избирателей. За Зеленского – 56 избирателей, Порошенко – 3, а за Юрия Бойко – 20.

В Индии зарегистрировано 154 украинца, а голосовать пришли 58 человек, из которых 30 голосов взял Порошенко, 14 – Зеленский. И по 4 Игорь Смешко с Гриценко.

В Иране голосовали 48 человек. И 18 голосов отдали Порошенко, 13 – Зеленскому, а 7 – Тимошенко.

В Казахстане зарегистрированы 4227 избирателей, однако на участок смогли прибыть только 149 избирателей, из них 66 проголосовали за Порошенко, 40 – по Зеленского, а за Смешко – 13.

В Кыргызстане из 133 проголосовали 43 человека. 19 голосов у Зеленского, 14 – Порошенко, а 4 – Смешко.

Китай имел 311 зарегистрированных лиц, из которых голосовали 209. 88 голосов отдали за Порошенко, 69 – за Зеленского и 16 – за Тимошенко.

В Южной Корее в списках был 221 избиратель, голосовали 104, из которых 40 голосов отдали Порошенко, 29 – Зеленскому, а 12 – за Гриценко.

В Малайзии пришли голосовать 106 избирателей из 132. Там 52 голоса отдали Порошенко, 24 – Зеленскому и 12 Гриценко.

Сингапур в списках имел 259 избирателей. Пришли голосовать – 163. 73 голоса отдали Порошенко, 47 – Зеленскому и 14 – Гриценко.

В Таиланде зарегистрирован 191 человек. За Порошенко отдали голос 56 избирателей, за Зеленского – 20, а за Гриценко и Смешко – по 6.

Туркменистан имел 207 избирателей, проголосовали 77 человек. 36 голосов получил Зеленский, 20 – Порошенко, а Бойко – 12.

В Японии из 461 человека проголосовали только 164, где 69 голосов отдали Порошенко, 28 – Зеленскому, а Гриценко – 25.

Напомним, ранее Факты ICTV давали результаты выборов президента по экзит-полу.

Фото: Andriy Beshta