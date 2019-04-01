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Выборы президента Украины: закрылся последний избирательный участок за рубежом

В Сан-Франциско закрылся последний избирательный участок, на котором можно было проголосовать на выборах президента Украины.

Выборы президента Украины: закрылся последний избирательный участок за рубежом

В Сан-Франциско в 20.00 (6.00 по киевскому времени) закрылся последний участок для голосования за рубежом на выборах президента Украины.

Теперь первый тур выборов президента Украины окончательно завершился.

В Центральную избирательную комиссию начали поступать данные по голосованию в США. Уже обработано около 25% зарубежных протоколов.

Всего ЦИК обработала 56,18% протоколов.

Читайте: Явка на выборах 2019 в Украине

К слову, Факты ICTV публиковали результаты первого тура выборов президента по экзит-полу.

Источник: УНИАН

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