Кандидатов в президенты, которые прошли во второй тур выборов, Национальная общественная телерадиокомпания Украины приглашает принять участие в дебатах.

Суспільне работает исключительно на средства налогоплательщиков, поэтому может стать площадкой для независимой дискуссии кандидатов в президенты Украины на равных условиях.

Согласно закону о выборах президента, такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования между 19.00 и 22.00 в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут и транслируются в эфире национальных Суспільних теле- и радиоканала.

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Кандидаты участвуют в теледебатах лично. В случае отказа одного из кандидатов или невозможности его участия, выделенное для теледебатов время предоставляется другому.

– Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов на пост президента Украины, – говорится в сообщении.

К слову, в ЦИК уже призвали кандидатов-лидеров готовится ко второму туру выборов президента Украины.

Источник: Суспільне