PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Выборы в Украине: Суспільне пригласило кандидатов на дебаты

Кандидатов в президенты, которые прошли во второй тур выборов, Национальная общественная телерадиокомпания Украины приглашает принять участие в дебатах.

Дебати кандидатів

Суспільне работает исключительно на средства налогоплательщиков, поэтому может стать площадкой для независимой дискуссии кандидатов в президенты Украины на равных условиях.

Согласно закону о выборах президента, такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования между 19.00 и 22.00 в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут и транслируются в эфире национальных Суспільних теле- и радиоканала.

Читайте: ЦИК – результаты выборов 2019 (ОНЛАЙН)

Кандидаты участвуют в теледебатах лично. В случае отказа одного из кандидатов или невозможности его участия, выделенное для теледебатов время предоставляется другому.

– Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов на пост президента Украины, – говорится в сообщении.

К слову, в ЦИК уже призвали кандидатов-лидеров готовится ко второму туру выборов президента Украины.

Источник: Суспільне

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Люди спят на мешках с протоколами. Проблемы приема документов в ОИК
Зарегистрировали более 2 тыс. нарушений: как работала полиция на выборах
Результаты выборов на Донбассе: как голосовали Луганская и Донецкая области
На Закарпатье председатель избиркома попала в ДТП
Результаты выборов 2019: как голосовали регионы
Результаты выборов: кто стал лидером по Киеву
Объединений не будет! Штаб Зеленского о втором туре выборов
Экономика выборов: почему все должно быть хорошо
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка