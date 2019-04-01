Кандидат в президенты Владимир Зеленский должен представить свою команду политиков в течении следующих трех недель.
Председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Давид Вадефул заявил, что Владимир Зеленский должен представить свою команду до второго тура выборов президента Украины.
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По его словам, кандидат в президенты должен также представить конкретные видение содержания своей политики.
Политик отметил, что Украина сейчас не может позволить себе неопытное руководство из-за конфликта с РФ и сложного социально-экономического положения.
Напомним, международные наблюдатели отметили, что выборы президента Украины прошли честно и с незначительными нарушениями.
Источник: cducsu.de