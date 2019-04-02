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Факты / Украина

Айвазовская объяснила отрыв между кандидатами в первом туре выборов

Большой отрыв между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским стал возможным из-за антисистемности украинского народа.

айвазовская

Председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская считает, что отрыв почти в два раза между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским стал возможным из-за антисистемности украинцев.

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– Украинцы по своей сути философски определенным образом несколько антигосударственными и антисистемными. Но не в конструкции государства, а в конструкции власти. Поэтому у нас за семь избирательных кампаний лишь однажды президент избирался дважды, – сказала она.

К слову, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что было зафиксировано несколько попыток сканирования системы ЦИК из России, Китая и Индии.

 

Источник: Свобода слова

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