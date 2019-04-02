Законопроект о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую Конституционный Суд Украины признал конституционным.

КСУ дал заключение, в котором признал, что переименование Днепропетровской области на Сичеславскую не нарушает статей 157 и 158 Конституции.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 133 о системе административно-территориального устройства Украины.

И теперь, при наличии положительного заключения КСУ, изменения в Основной закон принимаются 226 голосами нардепов в первом чтении и 300 – на следующей сессии во втором.

Читайте: Порошенко предложил изменить название Днепропетровской области

Напомним, в ноябре 2018 года в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №9310-1, в котором предлагалось изменить название Днепропетровской области на Сичеславскую.

7 февраля народные депутаты 240 голосами поддержали переименование Днепропетровской области на Сичеславскую.