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Факты / Украина / Политика

Переселенцы могут не оказаться в списках на второй тур выборов – Опора

Существует угроза, что людей, живущих не по месту регистрации, не успеют включить в списки избирателей на второй тур.

Переселенцы могут не оказаться в списках на второй тур выборов – Опора

Результаты первого тура выборов президента Украины должны быть объявленными без затягивания, чтобы избежать возможности невнесения в списки избирателей на второй тур людей, живущих не по месту регистрации.

Об этом заявила глава правления гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

По ее словам, существует угроза, что 24% избирателей (316 тысяч граждан) получат всего пять дней на то, чтобы изменить место временного голосования без изменения избирательного адреса.

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– Хотя перед первым туром выборов было 65 дней, – отметила Айвазовская.

Напомним, Факты ICTV рассказывали, как можно проголосовать не по месту прописки и какие для этого нужны документы.

Источник: Громадське

Фото: Dreamstime

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