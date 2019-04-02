В школах Киева 4 апреля начинается прием детей в первый класс. Объясняем, что для этого нужно и какие изменения произошли по сравнению с прошлыми годами.

Прием заявлений и документов для зачисления первоклассников пройдет с 4 апреля по 31 мая.

В прошлом году КГГА закрепила за каждой начальной школой территорию обслуживания, так называемый микрорайон. Поэтому дети будут иметь гарантированное право на первоочередное зачисление в школы вблизи дома.

На образовательной карте Киева можно найти, какие школы закреплены в вашем районе проживания.

Первоочередное право на зачисление имеют родные сестры и братья детей, которые уже являются учениками конкретной школы, а также дети работников и выпускники дошкольного подразделения этой школы.

Какие документы нужны в первый класс

Заявление родителей;

Копия паспорта родителей;

Копия свидетельства о рождении ребенка;

Оригинал медицинской справки;

Документ, подтверждающий место проживания ребенка в районе, на балансе которого находится школа.

Если сведения об адресе ребенка внесены в реестр, то дополнительных документов, удостоверяющих место жительства, не требуется.

Если ребенок не зарегистрирован по месту жительства

Необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг района и уже на следующий день школа получит подтверждение о регистрации.

Родители, которые имеют статус ВПЛ, добавляют выписку из справки о регистрации временно перемещенных лиц для подтверждения места жительства.

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Присутствие ребенка при оформлении документов не требуется.

Зачисление в первый класс

Уже 3 июня в школах Киева состоится зачисление детей в соответствии с их гарантированным правом, а также детей, родители которых выбрали учереждение, которое не закреплено за их территорией обслуживания, на свободные места.

Если количество поданных заявлений превышает количество мест, то зачисление состоится по результатам жеребьевки, которая пройдет в период с 5 по 10 июня.

С 17 июня в школах Киева продолжится прием детей в первые классы при наличии свободных мест: по месту жительства – до 1 сентября и в течение учебного года – в порядке поступления заявлений.

Напомним, Лилия Гриневич представила законопроект о реформе среднего образования. Кабинет министров Украины одобрил проект реформы и направил его на рассмотрение в ВРУ.