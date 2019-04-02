PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Результаты выборов 2019. Зеленский и Порошенко во втором туре

Онлайн-подсчет голосов на выборах 2019 свидетельствует о том, что во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Результаты выборов 2019. Зеленский и Порошенко во втором туре

Центральная избирательная комиссия Украины по состоянию на 9.20 обработала 97,80% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах президента Украины.

За Владимира Зеленского проголосовали 30,26% избирателей, за Петра Порошенко – 15,92%, за Юлию Тимошенко – 13,38%.

Последняя из-за того, что отрыв между ней и Порошенко составляет 2,54%, теряет шанс принять участие в качестве кандидата в следующем голосовании.

Читайте: Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)

Итак, во втором туре украинцы будут выбирать между Зеленским и Порошенко.

К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ЦИК обработала 100% протоколов заграничных округов – победил Порошенко
Результаты выборов 2019: как голосовали регионы
Голосующих не по месту прописки во втором туре может не быть в списках
Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)
Выборы 2019. Послы G7 обратились к кандидатам-лидерам
Зеленский готов к переговорам с Трампом и Путиным – Данилюк
Аваков рассказал о молодых людях под ЦИК в день выборов
Социолог рассказал, как могут распределиться голоса во втором туре выборов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка