Онлайн-подсчет голосов на выборах 2019 свидетельствует о том, что во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Центральная избирательная комиссия Украины по состоянию на 9.20 обработала 97,80% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах президента Украины.

За Владимира Зеленского проголосовали 30,26% избирателей, за Петра Порошенко – 15,92%, за Юлию Тимошенко – 13,38%.

Последняя из-за того, что отрыв между ней и Порошенко составляет 2,54%, теряет шанс принять участие в качестве кандидата в следующем голосовании.

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Итак, во втором туре украинцы будут выбирать между Зеленским и Порошенко.

К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.