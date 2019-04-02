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Факты / Украина

Стало известно, когда команда Зеленского представит план первых реформ

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского представит план первых реформ на следующей неделе.

Зеленский

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского представит видение перезапуска судебной системы, реформы СБУ и антикоррупционных органов на следующей неделе, заявил его советник Александр Данилюк.

Он рассказал, что в первую очередь “будет поставлена с ног на голову” судебная система. В частности, Верховный суд и Апелляционный суд.

Также будет перезапуск антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

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Советник добавил, что в случае победы Зеленского на выборах  очень скоро произойдут “первые посадки”.

Данилюк отметил, что команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до парламентских выборов. Это будет сделано для того, чтобы получить надежное большинство для проведения предлагаемых реформ.

До выборов в Верховную Раду приоритет будет отдан тем реформам, где можно показать быстрый результат и где президент имеет для этого полномочия.

Напомним, Данилюк заявил, что Зеленский готов для переговоров с президентом США Дональдом Трампов и главой России Владимиром Путиным.

Источник: Интерфакс-Украина

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