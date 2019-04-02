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Факты / Украина / Общество

Украина возобновила обустройство стены на границе с РФ

На российско-украинской границе стартовали активные работы по инженерно-техническому обустройству.

Украина возобновила обустройство стены на границе с РФ

1 марта апреля начались активные комплексные работы по инженерно-техническому обустройство границы с РФ.

– Только на участке отдела пограничной службы Лозно-Олександивка обустроено 6,3 км заграждений из спирали типа Егоза и обустроены более 13 км противотранспортного рва, – рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы.

На участке Золочевского района Харьковской области устанавливают системы видеонаблюдения и контроля, прокладывают переходы через сложные участки местности.

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Кроме того проводятся работы по реконструкции, строительства и обустройства объектов в Черниговской области.

Всего на 2019 год планом предусмотрено выделение из бюджета 400 млн грн.

В 2019 году планируется развернуть 5 комплексов видеоконтроля и сигнализации, обустроить 50 км противотранспортных рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, 47,9 км заграждений из спирали типа Егоза, проложить 65,8 км рокадной дороги, оборудовать 40 переходов рокадной дороги через сложные участки , реконструкция помещений для подразделений охраны границы.

Ранее Факты ICTV писали, что украинские пограничники только с начала 2019 года задержали на границе с РФ более 60 граждан Украины, которые были завербованы российскими спецслужбами.

Источник: ГПСУ

Фото: ГСЧС

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