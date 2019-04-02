В G7 приветствуют положительную оценку первому туру выборов президента Украины представителями ОБСЕ.

Послы стран Большой семерки (G7) выступили с заявлением по выборам президента Украины 2019.

Так, представители стран G7 поприветствовали предварительную положительную оценку ОБСЕ о проведении первого тура выборов.

Послы назвали волеизъявление конкурентным, мирным и безопасным.

– День голосования открывает путь во второй тур, – говорится в заявлении.

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Вместе с тем в G7 прокомментировали замечания ОБСЕ о нарушениях норм закона о выборах и призвали кандидатов в президенты воздержаться от нарушений во время подготовки и проведения второго тура выборов.

Ранее Факты ICTV писали о том, кто переходит во второй тур выборов президента, какие объединения возможны в ближайшее время и как разделится электорат среди двух финалистов.

Источник: G7AmbReformUA