В G7 приветствуют положительную оценку первому туру выборов президента Украины представителями ОБСЕ.
Послы стран Большой семерки (G7) выступили с заявлением по выборам президента Украины 2019.
Так, представители стран G7 поприветствовали предварительную положительную оценку ОБСЕ о проведении первого тура выборов.
Послы назвали волеизъявление конкурентным, мирным и безопасным.
– День голосования открывает путь во второй тур, – говорится в заявлении.
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Вместе с тем в G7 прокомментировали замечания ОБСЕ о нарушениях норм закона о выборах и призвали кандидатов в президенты воздержаться от нарушений во время подготовки и проведения второго тура выборов.
Ранее Факты ICTV писали о том, кто переходит во второй тур выборов президента, какие объединения возможны в ближайшее время и как разделится электорат среди двух финалистов.
Источник: G7AmbReformUA